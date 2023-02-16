ألمانيا: أعداد الأوكرانيين اللاجئين فاقت عدد العرب الذين وصلوا في السابق

2023/02/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

أفاد مكتب الإحصاء الألماني، الخميس، بأن أعداد اللاجئين الأوكرانيين لعام واحد فاقت أعداد اللاجئين العرب للأعوام السابقة مجتمعة.

وقال المكتب في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن الأعداد الكلية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب التي تجري حالياً بين بلادهم وروسيا، "فاقت" مجموع أعداد اللاجئين العرب الذين وصلوا إلى ألمانيا خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن "ما يزيد عن 1.1 مليون لاجئ اوكراني، وصلوا الأراضي الألمانية خلال العام الماضي 2022، متجاوزين بذلك مجموع اعداد اللاجئين العرب الذين وصلوا البلاد بين عامي 2014 و 2016 خلال موجة النزوح والتي وصلت اعدادهم حتى اليوم الى 834 الفا فقط، معظمهم من بلدان سوريا، أفغانستان والعراق".

التقرير اشار ايضاً الى أن "المواطنين الاوكرانيين اصبحوا الان ثاني اكبر المقيمين الأجانب على الأراضي الألمانية بعد الاتراك الذين ما يزالون يحتلون المرتبة الأولى طبق اخر إحصائية صدرت العام الماضي 2022"، مبينا أن "اعداد اللاجئين الاوكرانيين ما تزال في تصاعد".

وشنت روسيا حرباً على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، حيثُ بدأت الحملة بحشدٍ عسكري طويل، ثم اعترفت ب‍جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك، أعقبها دخول القوات الروسية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا في 21 فبراير 2022.

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