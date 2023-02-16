هيئة النزاهة: ضبط تجاوز على أرض مساحتها 17 دونماً في نينوى

2023/02/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط تجاوز على أرض مساحتها 17 دونماً بمحافظة نينوى وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون.

واشارت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إلى "قيام فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى بضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض عائدة للدولة في برطلة الغربيَّة وتقطيعها وبيعها"، لافتة إلى أن "قطعة الأرض تعود لوزارة الماليَّة وجنسها أرض زراعيَّة".

وأضافت أن "تحريات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أوضحت أن المتهم أقدم على التصرف بالأرض البالغة مساحتها 17 دونماً وتقطيعها بدون استحصال موافقاتٍ أصوليَّةٍ"، لافتة إلى "قيامه بتحويل مسار مجرى الوادي وإنشاء مجرى صندوقي لمياه الأمطار على حسابه الخاص؛ لغرض إنشاء طريق مُؤَدٍّ إلى قطعة الأرض المتجاوز عليها".

وتابعت "تم عرض المتهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد عرض محاضر الضبط الأصوليَّة والمضبوطات على أنظاره ، قَرَّرَ توقيفه وإجراء التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".

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