2023/02/16 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أشرت اللجان البرلمانية المختصة شبهات فساد في مشاريع خدمية تنفذها إدارة محافظة بغداد، فيما أفادت مصادر مطلعة بوجود متهم رئيسي في القضية هو "رجل أعمال ناشئ يدعمه 3 نواب يحصلون على مبالغ عالية مقابل دعمه".

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي لـ(بغداد اليوم)، إن لجنته تحقق وتدقق كافة عقود المشاريع في محافظة بغداد و"الكثير من هذه المشاريع لم ينجز وتلكأ لأسباب بينها شبهات فساد كثيرة".

وأضاف أن اللجنة ستحيل الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء بعد التحقق منها.

من جانبها، تركّز لجنة الخدمات والإعمار النيابية على مشاريع تأهيل مداخل العاصمة وغيرها من المشاريع لـ"كشف أي فساد فيها ومنع هدر المال العام"، وفق عضو اللجنة باقر الساعدي.

وأكد الساعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن لجنته "ستحاسب أي شخص وجهة متورطة في العمليات مهما كانت ودون أي مجاملات".

وتقول مصادر مطلعة تحدثت لـ(بغداد اليوم) وطلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "شخصاً أصبح رجل أعمال وبات يهمين على مشاريع محافظة بغداد ويتحصّل منها على مبالغ عالية بدعم من 3 أعضاء في البرلمان تقريباً".

وأضافت، أن "هؤلاء النواب يوفرون الحماية من الرقابة لهذا الشخص مقابل أموال طائلة".

وفي السنوات الأخيرة، صنف مؤشر "ميرسر" الأميركي بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم واحتلت المرتبة الأخيرة في تصنيفه لجودة الحياة من بين 230 مدينة.

وتعاني مناطق عدة في العاصمة من سوء الخدمات وتكدس النفايات فيها بينما تغرق الأزقة بمياه الأمطار بشكل متكرر في الشتاء ما يدفع الحكومة إلى الزج بفرق عسكرية أحياناً لسحبها.

ومؤخراً، شكّل رئيس الوزراء محمد شياع السوادني فريقاً يتألف من الوزارات الخدمية والحشد الشعبي لإنشاء بنى تحتية في مناطق تقع في أطراف العاصمة.

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