2023/02/16 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط تجاوز على أرض مساحتها 17 دونماً بمحافظة نينوى وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون.واشارت الدائرة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،إلى “قيام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط متجاوزاً على أرض مساحتها 17 دونماً بنينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متجاوزاً على أرض مساحتها 17 دونماً بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متجاوزاً على أرض مساحتها 17 دونماً بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).