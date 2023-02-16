2023/02/16 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” أن التطبيق سيتوقف عن دعم إحدى الميزات التي كان يستعملها الكثير من المستخدمين.وأشارت شركة “إنستغرام” في مدونة لها على الإنترنت إلى “أن صناع المحتوى وبعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘إنستغرام’ يتوقف عن دعم إحدى أشهر ميزاته المركز الخبري الوطني.

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