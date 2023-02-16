أتُشعرك المكالمات الهاتفية بالقلق؟ إليك لِما على الشباب الإكثار منها

2023/02/16 | 16:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح اتّصال معظم الشّباب ببعضهم البعض اليوم نادرًا.لكن يمكن للاتصال بشخصٍ ما، والمشاركة في محادثة هادفة عبر الهاتف أن يؤدي إلى التّخفيف من الشّعور بالوحدة، ومساعدة الشّباب على إعادة التّواصل مع الآخرين.

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