لبنان.. هل اقتربت ساعة المصارف؟

2023/02/16 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما حان الوقت ليطور المودعون معادلة "استيفاء الحق بالنفس"، بما أن المصارف أشهرت رغبتها بمنعنهم من اللجوء للقضاء.فالعدالة تتقدم على القانون، والأخير مهمته تحقيق العدالة، فإذا عجز، وجب على الناس البحث عن وسيلة ثانية لتحقيقها.

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