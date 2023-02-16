خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن الاشتباكات شمالي بغداد

2023/02/16 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، استشهاد اثنين من الضباط ومقاتلين اثنين على إثر انفجار الحزام الناسف في الطارمية.وقالت الخلية في بيان “لاحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادة عمليات بغداد ، من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث ارهابيين احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد”.واضافت “كما أسفرت عن استشهاد اثنين من الضباط ومقاتلين اثنين، على اثر انفجار الحزام الناسف”.

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