بالصور.. الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البوچليب

2023/02/16 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية

منذ 16 دقيقة

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زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، يرافقه محافظ الأنبار علي فرحان، مضيف عشيرة البوچليب.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، يزور مضيف عشيرة البوچليب”.

واضاف البيان ان “اللقاء حضره عدد من شيوخ المحافظة”.

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