2023/02/16 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن القائمون على تطبيق إنستغرام، أن التطبيق سيتوقف عن دعم إحدى...

ظهرت المقالة إنستغرام يتخلى عن أشهر ميزاته أولاً على المسلة.

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