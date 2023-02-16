ما هي الدول الاكثر رفضا لطلبات فيزا الشنغن في اوروبا؟

2023/02/16 | 16:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف تقرير أعدته SchengenVisaInfo.com، أنه تم رفض ما يصل إلى 252...

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