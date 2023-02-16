استشهاد 4 مقاتلين.. الاعلام الامني: مقتل ثلاث ارهابيين احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية (صور)

2023/02/16 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن

احباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية

نوعية استندت إلى معلومات استخبارية

دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن قيادة

عمليات بغداد.

ونقل بيان للخلية حصلت وكالة نون

الخ

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