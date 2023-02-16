145000متضرر سوري.. مساعدات العتبة الحسينية الى محافظة اللاذقية السورية تلقى ترحيبا سوريا (فيديو)

2023/02/16 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة اللاذقية

السورية، الخميس، عن تشكيل لجنة ووضع

آلية عمل مشتركة مع وفد العتبة الحسينية

لإغاثة المتضررين جراء الزلزال في

سوريا، مقدما شكره للمرجعية الدينية

العليا وممثلها والعتبة الح

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