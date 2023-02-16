سنوياً.. العراق يهدر 6.5 مليار دولار من حرق الغاز المصاحب

2023/02/16 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق، الخميس، عن اجتماعات "مركزة" في واشنطن لاستثمار الغاز المصاحب.

وقال العلاق في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "اجتماعاتنا في واشنطن تركزت على تمكين العراق من استثمار الغاز المصاحب وانتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الإسراع بالربط الكهربائي الإقليمي بالأردن والسعودية ودول الخليج العربي".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة جادة في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد لتمكين العراق من استغلال ثرواته الطبيعية التي تحرق سنويا بأكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب التي قيمتها بحدود 6.5 مليار دولار سنويا، فضلا عن التلوث البيئي وانتشار الامراض والاحتباس الحراري".

وتابع، أن "واشنطن جادة في موضوع تمكين العراق لوضع حلول استراتيجية فعالة متوسطة وطويلة الأمد لاستثمار هذه الثروات ودعم الشبكة الكهربائية".

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