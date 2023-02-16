العمليات المشتركة تعلق بشأن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامام الكاظم (ع)

2023/02/16 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة استشهاد الامام الكاظم (ع) في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الجهات المختصة وضعت خطة أمنية محكمة مدعوم بجهد استخباراتي لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام) في العاصمة بغداد، وتم خلال العملية اطلاق عمليات نوعية واستباقية لمنع أي خروقات خلال احياء شعائر الزيارة".

وبين الخفاجي ان "الخطة الأمنية تجري وفق ما مخطط لها وهناك جهد استخباراتي لمنع أي خروقات واعمال إرهابية، وهناك اطواق أمنية في العاصمة بغداد، كذلك هناك عمليات خارج حدود محافظة بغداد، هي أيضا تأتي ضمن خطة تأمين زيارة الامام الكاظم، والوضع تحت السيطرة ولا توجد أي مخاوف من أي خروقات".

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