عمليات بغداد تداهم وكراً لداعش وتقتل 3 إرهابيين في الطارمية

2023/02/16 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مداهمة وكر لعصابات داعش وقتل ٣ ارهابيين.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " لاحباط نوايا العناصر الإرهابية وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادة عمليات بغداد ، من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاثة ارهابيين".

ويينت ان "احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، كما أسفرت عن استشهاد اثنين من الضباط ومقاتلين اثنين، على اثر انفجار الحزام الناسف".

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