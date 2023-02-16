مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين بهجوم لـ

2023/02/16 | 16:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُنفذ القوات العراقية منذ عدة أيام خطة أمنية مشددة في بغداد (Getty)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بأن 10 جنود عراقيين سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم نفذه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة بغداد، فيما أكد قائد عسكري عراقي إحباط مخطط لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية منذ عدة أيام خطة مشددة في بغداد، لحماية آلاف الزوار المتجهين من المحافظات الأخرى نحو منطقة الكاظمية شمالي العاصمة، لإحياء مراسم وفاة الإمام الكاظم، وقد قطعت الكثير من الطرق والتقاطعات كإجراء لحماية الزوار من الاستهداف.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وكالات أنباء محلية، فإن "هجوماً لعناصر من داعش استهدف، ظهر اليوم الخميس، قوات من الجيش في منطقة الطارمية شمالي العاصمة، أسفر عن مقتل 4 عناصر من الجيش وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة"، مبينةً أن "من بين القتلى آمر الفوج الثالث لقوات مغاوير عمليات بغداد المقدم الركن عامر نعمان، وضابط برتبة ملازم أول من الجيش".

من جهته، قال قائد عمليات بغداد (القوة المسؤولة عن أمن العاصمة)، الفريق الركن أحمد سليم، أن لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد تمكن من قتل مفرزة إرهابية تابعة لـ"داعش" ومكونة من 3 إرهابيين، أحدهم كان يرتدي حزاماً ناسفا، في بلدة الطارمية".

وأكد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "المعلومات تشير إلى أن هؤلاء كانوا ينوون استهداف زائري الإمام الكاظم في بغداد"، مشيراً الى أن "القوات ما زالت تبحث وتفتش داخل البساتين".

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أنّ خطة الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في إيجاز صحافي، إنّ "قيادة عمليات بغداد، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، باشرت بوضع خطتين، واحدة أمنية وأخرى خدماتية"، مبيناً أنّ "الخطة الأمنية اشتركت فيها قيادات عدَّة من ضمنها الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأوضح أنّ "الخطة الأمنية وضعت برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، وتضمنت القيام بعمليات استباقية قبل بدء الزيارة، في شمال وجنوب وغرب بغداد، فضلاً عن الاعتماد على انسيابية حركة الزائرين، إذ إنّ بعض الطرق لم يُقطع إلا مع ازدياد الأعداد"، لافتاً إلى أنّّ "الخطة تسير بانسيابية عالية".

وأكد أن "التوجيهات لعناصر الأمن والاستخبارات مستمرة بأن يكون العمل والاتصال مستمر مع المواطنين"، مبيناً أنّ "يوم غد الجمعة هو نهاية الزيارة، ومن المتوقع أن تستمر لغاية يوم السبت بحسب كثافة الزائرين".

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