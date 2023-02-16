العراق: مذكرة تفاهم مع جنرال إلكتريك الأميركية لتطوير الكهرباء

2023/02/16 | 16:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة الكهرباء العراقية مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وأضاف بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء أن "المذكرة تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الفرق، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق".

وأكد رئيس الوزراء "جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وأشار البيان إلى أنه "في ضوء المذكرة، سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل".

برعاية رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia ، وقّعت وزارة الكهرباء، صباح اليوم الخميس، مذكّرة تفاهم مع شركة @generalelectric الأمريكية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 16, 2023

وتابع أن "المذكرة تضمنت أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية".

ويواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطعه (الغاز) وتقليل كمياته المصدرة إلى العراق ولعدة مرات في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية في توفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

وكان السوداني قد زار ألمانيا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، والتي استمرت يوماً واحداً، وأبدت الحكومة العراقية تفاؤلاً بتطوير قطاع الكهرباء من خلال العقد الذي أبرمه السوداني مع شركة سيمنس الألمانية.

وأجرى السوداني والوفد العراقي، خلال الزيارة، لقاءات مع عدد من المسؤولين الألمان.



ووقع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنس الألمانية، والتي مثلها الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ، وتنطوي المذكرة على خريطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق.

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