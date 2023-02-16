2023/02/16 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rh2gaU6zrNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بغداد .. شاهد اخر مستجدات زيارة الامام الكاظم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بغداد .. شاهد اخر مستجدات زيارة الامام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).