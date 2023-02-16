يشمل تأسيس أكاديمية عسكرية.. الجزيرة نت تستطلع آراء خبراء حول تعديل قانون الحشد الشعبي بالعراق

2023/02/16 | 17:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن تعديل قانون الحشد وعزمه تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة به، موجة من الجدل السياسي والقانوني حول أهداف ذلك وتبعاته.

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