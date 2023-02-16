2023/02/16 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الخميس، بدعم من سهم شركة إيرباص الذي رفع أيضاً مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، في حين قادت شركات التعدين مكاسب القطاعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من “إيرباص” المركز الخبري الوطني.

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