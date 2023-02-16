2023/02/16 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الخميس ، الاطاحة بداعشي في محافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطيح بـ’داعشي’ في نينوى المركز الخبري الوطني.

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