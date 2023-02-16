"استشهدوا باشتباكات الطارمية".. الدفاع تنعى آمر فوج ومقاتلين اثنين

2023/02/16 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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نعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، امر الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد المقدم الركن عمار نعمان سلمان، واثنين من مقاتلي الفوج؛ خلال اشتباكات الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

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