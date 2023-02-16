كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.. المصالحات والصفقات على حساب الضحايا

2023/02/16 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأنين" مفردة موجعة، ومؤلمة، تأخذك إلى عوالم مُعتمة، ولكنها في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كان الأنين يُضيء بصيصا من الأمل على أن هناك حياة تُقاوم تحت الأنقاض، هناك ما زال ناجون "أنينهم" البوصلة التي تقود رجال الإنقاذ لهم، فينتشلونهم من غياهب الموت.

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