تعاقبت عليه خمسة اجيال.. موكب بلا خيمة يقدم عشرة الاف وجبة لزائري الكاظم (عليه السلام)

2023/02/16 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفت المجموعة المتجانسة واعمارهم

مختلفة في شارع السعدون ببغداد ونصبوا

مجموعة مناضد وقلاية فيها عشرات من قطعة

اللحم المسماة (الهمبرغر) وصناديق

مملوءة بالصمون الدائري الخاص بتلك

الاكلة واوني وضعت فيها ا

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