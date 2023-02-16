اقدم من اقام الشعائر في الكاظمية.. موكب طرف الشيوخ عمره (166) عاما (صور)

2023/02/16 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفحات الماضي تشمها فيه وانت ترى الطاعن

في السن والشيوخ والوجهاء يخدمون فيه،

أسس عام 1278 هجرية في احد بيوت الكاظمية

وخرج الاف من خدمة الامام الحسين (عليه

السلام) وجميع أئمة اهل البيت، مر عليه

رواديد و

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