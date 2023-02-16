طقس شديد البرودة في العراق لغاية منتصف الأسبوع المقبل

2023/02/16 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع متنبئ جوي، طقساً "شديد البرودة" في البلاد لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"ستتعمق الكتلة الهوائية الباردة أكثر نحو مدن جنوب البلاد وشمال شبه الجزيرة العربية".

وتوقع ان يكون "الطقس شديد البرودة ليلاً وبارد نهاراً لغاية منتصف الأسبوع".

وأضاف عطية "لا توجد أي حالة جوية لغاية مابعد منتصف الأسبوع المقبل".

وأشار الى "وجود نشاط بالرياح الشمالية الغربية في وسط وجنوب البلاد نهار الجمعة والسبت لتصل هباتها الى 60 كم/ ساعة".

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