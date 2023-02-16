الاطار يدعو لاعلان الطوارى في

2023/02/16 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس، الى اعلان حالة الطوارئ في الطارمية.

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاشتباكات العنيفة في بساتين الطارمية شمالي بغداد انقذت الاف المدنيين من مخطط ارهابي لاستهداف الزوار وكاد يؤدي الى مجزرة كبيرة لولا شجاعة القوات الامنية وتضحياتها التي فقدت 4 من مقاتليها بينهم ضابط واصابة 6 قبل قتل 4 من الارهابيين بينهم انتحاري".

واضاف، ان "اعلان حالة الطوارى في الطارمية وتشكيل غرفة عمليات خاصة لادارة الموقف الامني ضرورة من خلال استنساخ تجربة حوض الوقف في ديالى وهو مر بظروف مشابهه جدا من ناحية التحديات".

واشار الى ان "10% من الخسائر البشرية على مستوى العراق بسبب الارهاب هو في الطارمية ما يدلل بان هذه الخاصرة ساخنة ومصدر قلق حقيقي على امن بغداد بشكل مباشر"، لافتا الى ان "احداث اليوم يجب ان تعقبها اجراءات من اجل انهاء خلايا داعش الارهابي".

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