2023/02/16 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، توضيحاً حول حياة أحد الضباط الذين شاركوا في عملية الطارمية.وقالت الخلية في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “لاحقاً لخبر العملية الامنية في قضاء الطارميه شمال العاصمة بغداد فإن احد الضباط ما زال مصابا ولم يستشهد لغاية الان”.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 4 الضباط والمقاتلين إثر […]

ظهرت المقالة توضيح بشأن مصير أحد الضباط الذي شاركوا في عملية الطارمية أولاً على ايرث نيوز.

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