2023/02/16 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن رفع اقصى درجات الرصد والتحري لمرض الحمى القلاعية ومتابعة الموقف الوبائي العالمي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “دائرة البيطرة عقدت اجتماعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استنفار لوزارة الزراعة لرصد مرض الحمى “القلاعية” المركز الخبري الوطني.

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