الدفاع تعلن مقتل جميع الإرهابيين خلال اشتباك الطارمية

2023/02/16 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن مقتل جميع الإرهابيين خلال عملية امنية لملاحقة الإرهابيين في الطارمية كانوا يرمون استهداف الزائرين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “بناءً على […]

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