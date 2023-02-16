2023/02/16 | 18:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، اليوم الخميس، أبرز فقرات قانون الجرائم المعلوماتية، وفيما أكدت وجود جهات توجه اتهامات للقانون للحفاظ على مصالحها.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون الجرائم المعلوماتية يحظى بأولوية داخل مجلس النواب لما فيه من فقرات تحد من الابتزاز الالكتروني وحجب بعض البرامج التي اساءت للمجتمع”.

وأضافت، ان “هنالك بعض الجهات تتهم القانون (بتكميم الافواه) خشية تضرر مصالحها من اقراره”، مبينة ان “الجلسة السابقة شهدت اكمال القراءة الاولى له، وسيتم تعديل بعض الفقرات بما يخدم المجتمع، ويحافظ على السلم الأهلي”.

وحول أبرز فقرات القانون، أوضحت البجاري، ان “القانون بفقراته المدونة حاليا سينظم مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم حجب العديد من الامور التي تضررت منها الكثير من العوائل”، مضيفة ان “لجنة الامن والدفاع ولجنة النقل والاتصالات النيابيتين اخذتا على عاتقهما اكمال تهيئة القانون من اجل التصويت عليه في الجلسات المقبلة”.

تجدر الاشارة الى ان مراقبين دعوا الى إجراء مزيد من الورش والنقاشات بمشاركة المختصين والمنظمات الحقوقية والمدنية بشأن قانون الجرائم المعلوماتية الذي أنهى مجلس النواب القراءة الأولى له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية: جهات تتهم قانون الجرائم المعلوماتية بـ “تكميم الافواه” لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية: جهات تتهم قانون الجرائم المعلوماتية بـ “تكميم الافواه” لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).