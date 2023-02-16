كيف تتمكن الدول من تنويع الاقتصاد وما مركز السعودية والإمارات في هذا المجال؟ خبير يوضح

2023/02/16 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رائد العوالمة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في مقابلة لـCNN بالعربية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن كلًا من دولة الإمارات العربية والمتحدة والمملكة العربية السعودية تعملان بشكل جيد على تنويع اقتصاديهما، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى السياسات المصممة على التنويع الاقتصادي على مدى السنوات العشرين الماضية تقريبًا

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