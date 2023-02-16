2023/02/16 | 18:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، علاقة بلاده مع السعودية بـ...

ظهرت المقالة وزير الخارجية: اللقاءات السعودية الإيرانية في بغداد ساهمت بتخفيف التوتر أولاً على المسلة.

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