2023/02/16 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4XBh9dS-ZGI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قلة الحصص المائية وعدم دعم الفلاح عوامل عديدة تساعد على تجريفِ الاراضي في بغداد | تقرير: مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قلة الحصص المائية وعدم دعم الفلاح عوامل عديدة تساعد على تجريفِ الاراضي في بغداد | تقرير: مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).