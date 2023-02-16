أمانة مجلس الوزراء: أتمتة البطاقة التموينية ستوفر مبالغ كبيرة للدولة

2023/02/16 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن أتمتة البطاقة التموينية ستضمن وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها وستوفر مبالغ كبيرة وإيرادات للدولة.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "وزارة التجارة تعمل على موضوع أتمتة البطاقة التموينية والتي ستضمن وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها"، مضيفاً أن "هذا الإجراء سيكشف عمليات التلاعب والتزوير والمواطنين المتوفين أو الذين هم خارج العراق ومازالوا يتسلمون حصصاً في البطاقة التموينية".

وأشار مجيد إلى أن "اتمتة البطاقة التموينية سيوفر مبالغ كبيرة وإيرادات للدولة العراقية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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