حكومة كردستان: هناك تفاهمات

2023/02/16 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الخميس، أن هناك تفاهمات "جيدة" مع الحكومة المركزية بشأن قانون الموازنة للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة الإقليم ملتزمة ببنود الدستور"، مبيناً، أن "هناك تفاهمات جيدة بين حكومتي المركز والإقليم ، لاسيما في ما يخص موضوع قانون الموازنة للعام الحالي".

وأوضح، أن "الإقليم طرح وجهة نظره بخصوص قانون النفط والغاز، وهناك جدية من قبل الطرفين لحل الموضوع"، معرباً عن أمله في" التوصل لحلول مرضية وفقاً للدستور".

وأكد "جدية حكومة الإقليم في الوصول لاتفاق مع بغداد، موضحاً، أن "بعض القضايا والمسائل تحتاج للحل والتباحث".

وتابع، أن "هناك اتفاقاً بين ديواني الرقابة المالية بالإقليم والمركز، إذ تمّ تزويدهم بكل البيانات الخاصة، وهناك تقدم في هذا المجال".

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