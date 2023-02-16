2023/02/16 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله أن :"من يريد دفع لبنان إلى الفوضى فعليه انتظار الفوضى في كل المنطقة"..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله: من يريد دفع لبنان إلى الفوضى فعليه انتظار الفوضى في كل المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله: من يريد دفع لبنان إلى الفوضى فعليه انتظار الفوضى في كل المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).