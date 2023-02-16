2023/02/16 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نائبة وزير العدل الأميركي، ليزا موناكو، أن الولايات المتحدة دشنت "قوة ضاربة ضد التقنيات التخريبية"، وذلك في كلمة ألقتها في تشاتام هاوس في لندن، الخميس.

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