الزيادي: حالة من الشد والجذب تسود مباحثات تعديل قانون الانتخابات

2023/02/16 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الخميس، عن تفاصيل المباحثات السياسية حول تعديل قانون الانتخابات المحلية، مبينا ان حالة من الشد والجذب تسود المباحثات بسبب النقاط الخلافية.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب منقسم بين ما ذهب اليه اعضاء الدورة السابقة من تغيير لقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات وبين تغيير القانون واجراء التعديلات عليه فيما يتعلق بالدوائر المتعددة”.

واضاف ان “البرلمان سيكون امام حالة من الشد والجذب لحين الوصول الى صيغة نهائية حيث يتم الاستقرار والاتفاق عليها حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا ان رئيس الوزراء قد وضع ضمن برنامجه الحكومي اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال شهر تشرين الاول المقبل”.

واشار ان “هناك حراكا داخل البرلمان من اجل الخروج بقانون انتخابات مجالس المحافظات بالصيغة المناسبة للوقت الراهن، على الرغم من وجود بعض الانقسامات حول فقرات في القانون خصوصا فيما يتعلق بالتعددية في الدوائر الانتخابية”.

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