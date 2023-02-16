دولة القانون: أمريكا تبتز العراق عبر ازمة الدولار لمنع اتخاذ اجراءات ضد الفاسدين

2023/02/16 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، باختلاق ازمة الدولار وضرب الاقتصاد العراقي لمنع اجراء اي اصلاحات او اجراءات تتخذها حكومة محمد شياع السوداني ضد الفاسدين

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “دولا اقليمية وغربية لا يروق لها نجاح حكومة الخدمة الوطنية التي يرأسها محمد شياع السوداني “، مبينا أن “الحكومة الحالية عازمة على تحقيق الإصلاح وعليه لابد من جميع القوى السياسية دعم حكومة السوداني الإصلاحية”.

وأضاف، أن “ورقة الدولار ازمة مفتعلة لعرقلة نجاح الحكومة في ملفات عديدة منها تثبيت المحاضرين والجهد الخدمي وملف الرعاية الاجتماعية والتوجه نحو الصين وسيمنز “.

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