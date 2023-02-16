الحكيم ناعيًا شهداء الطارمية: نحث على تكثيف الجهد الاستخباري لدحر الإرهاب

2023/02/16 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، القوات الأمنية إلى تكثيف جهدها الاستخباري لدحر الإرهاب بعد هجوم الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “فجعنا باستشهاد وإصابة عدد من الجنود والمراتب بينهم آمر الفوج ٣ مغاوير ـ عمليات بغداد الشهيد المقدم عمار سلمان نعمان، بعد تصديهم […]

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