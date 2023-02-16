2023/02/16 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني باشرت أمانة بغداد دائرة بلدية الشعب،اليوم الخميس، في حملة موسعة لخدمة زوار الإمام الكاظم عليه السلام ضمن قاطع البلدية.وذكر البلدية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” ضمن حملة خدمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



“بلدية الشعب” تُباشر بحملة موسعة لخدمة زوار الإمام الكاظم (ع) المركز الخبري الوطني.

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