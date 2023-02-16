المنافذ تضبط 7 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بميناء ام قصر الشمالي

2023/02/16 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط (7) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن” موظفي منفذ […]

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