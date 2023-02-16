2023/02/16 | 18:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UGSOHGtvJiU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزيارة الرجبية تقترب من ذروتها وسط إجراءات أمنية وخدمية | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزيارة الرجبية تقترب من ذروتها وسط إجراءات أمنية وخدمية | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).