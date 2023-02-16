انتهاء مفاوضات العراق وأميركا بشأن أزمة الدولار بنتائج

2023/02/16 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، إن مفاوضات الوفد العراقي في أميركا بشأن أزمة الدولار انتهت اليوم.

وأضاف العوادي في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي في طريق العودة إلى العاصمة بغداد بعد اختتام مفاوضاته في واشنطن، ونتائج هذا التفاوض كانت أكثر من إيجابية".

وأشار، إلى أن "المفاوضات كانت صريحة في طرح المواضيع والملفات، وكانت هناك عدة اجتماعات ولقاءات مع وزارة الخارجية الأميركية والخزانة الأميركية والفدرالي الأميركي وأعضاء من الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ وغيرها".

وتابع، أن "الطرفين توصلا إلى آليات جديدة بالتعاون وسوف تسهم بإطلاق دفعات كبيرة من العملة الصعبة إلى داخل العراق، والاتفاق على طريقة تطبيق المنصة الالكترونية، وهذا الأمر سيساهم وخلال فترة قليلة جداً باستقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلي وفق سعره الرسمي، ويكون هذا السعر مستقراً في قادم الأيام".

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