السوداني يصل إلى مدينة ميونخ الألمانية على رأس وفد حكومي رفيع

2023/02/16 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم) ان السوداني وصل الى ميونخ "على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59".

يذكر ان مؤتمر ميونخ للأمن والتعاون يعد هو الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، ويشارك في دورته السنوية زعماء عالميون، بينهم العديد من المسؤولين العرب.

وينعقد المؤتمر في شهر فبراير/ شباط من كل عام بمدينة ميونيخ الألمانية وتعود انطلاقته إلى عام 1963، تحت عنوان (اجتماع العلوم العسكرية الدولي).

والمنتدى يعد منصة فريدة على الصعيد الدولي، لمناقشة السياسات الأمنية في إطار عشرات الجلسات بمشاركة من أعلى القيادات على مستوى العالم.

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