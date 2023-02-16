القبض على عنصر

2023/02/16 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على أحد عناصر "الحركات المشبوهة" في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ووفق مذكرة قبض وتفتيش قضائية، ألقت قوة من اللواء عشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني القبض على أحد عناصر الحركات الدينية الضالة شرقي العاصمة بغداد".

وضبطت القوة المشتركة وفقاً للبيان "أثناء تفتيش دار المتهم على جهاز استنساخ وحاسبة (لابتوب) ومنشورات مضللة ومسيئة للمعتقدات والمعارف الدينية في منحى هدفه إثارة الفتنة والبغضاء بين صفوف أبناء الشعب ولتحقيق اهداف خبيثة تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون".

وأشارت الداخلية الى "إحالة المتهم مع المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".

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