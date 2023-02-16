2023/02/16 | 19:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، من خلق...

ظهرت المقالة نصر الله يحذر من خلق الفوضى بلبنان لأنها ستمتد الى المنطقة كلها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله يحذر من خلق الفوضى بلبنان لأنها ستمتد الى المنطقة كلها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله يحذر من خلق الفوضى بلبنان لأنها ستمتد الى المنطقة كلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).