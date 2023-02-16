"إن غدا لناظره قريب".. نصر الله يحذر الأمريكيين: ستخسرون كل شيء

2023/02/16 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن

نصر الله، اليوم الخميس، الأمريكيين،

من أنهم "إذا أرادوا زرع الفوضى في لبنان

فسيخسرون كل شيء".

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، ان "ما

يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو ا

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